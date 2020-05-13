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Баварія офіційно оголосила про трансфер нападника Хоффенхайма

13:52 2119 Читать на русском
Баварія офіційно оголосила про трансфер нападника Хоффенхайма
Арміндо Зіб / фото: Баварія

Мюнхенська Баварія завершила перехід 17-річного нападника Хоффенхайма Арміндо Зіба.

Перспективний форвард уклав з мюнхенським клубом контракт на три роки, повідомляє офіційний сайт Баварії.

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Про інтерес чинних чемпіонів Німеччини до Арміндо було відомо вже давно. Баварія навіть потрапила у невеликий скандал. Спортивний директор Хоффенхайма Александер Розен обурився, що мюнхенці викликали гравця для проходження медогляду, навіть не повідомивши про це його клубу.

Додамо, що Арміндо – один із найбільш багатообіцяючих молодих футболістів Німеччини. Зіб не має у своєму активі матчів за головну команду Хоффенхайма. У сезоні-2019/20 в 15 іграх за юнацьку команду він забив 15 голів. Також форвард тричі відзначався у матчах за збірну Німеччини U-17.

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Головне Німеччина Баварія Баварія Хоффенхайм Хоффенхайм Трансфери Баварії Арміндо Зіб Арміндо Зіб
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