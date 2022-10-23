У неділю 11-й тур чемпіонату Німеччини завершували два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 11-й тур

Бохум – Уніон Берлін – 2:1

Голи: Хофманн, 44, Хольтман, 71 – Пантовіч, 90+3

Нереалізований пенальті: Пантовіч, 78

Герта – Шальке – початок матча о 18:30

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Найгірша команда Бундесліги – Бохум – сенсаційно здолала лідера турнірної таблиці Уніон. Хофманн вперше міг виводити госопдарів вперед в середині першого тайму, але з його замиканням головою по центру воріт впорався Рьоннов. Ріман відповів сейвом після удару низом від Сібачо. Осей-Туту наприкінці тайму бив під поперечину – кіпер виніс на кутовий, після якого Бохум святкував взяття воріт – Хофманн головою влучно замкнув навіс.

По перерві Осей-Туту влучив у поперечину. Безликий Уніон не міг нічого запропонувати заведеним рурцям, які, в результаті, подвоїли свою перевагу – Хольтман замкнув у порожні ворота після контратаки і прострілу від Антві-Аджея. Наприкінці матчу арбітр висмоктав з пальця незрозумілий пенальті, який міг стати переломним для берлінців. Однак Пантовіч з позначки не зумів переграти Рімана. Мілош реабілітувався у доданий час, забивши потужним ударом після відскоку з кутового, але на більше команду не вистачило.

Український захисник Бохума Іван Ордець провів на полі весь матч, записав у пасив жовту картку і отримав за свою гру від SofScore 6,8 бала – оцінка стала третьої найгіршою в команді.

Перемога принесла Бохуму 7 очок і дозволила піднятись на передостанню сходинку, Уніон залишився першим, але відстань від Баварії скоротилась лише до одного бала.

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