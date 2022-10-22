У суботу в 11-му турі чемпіонату Німеччини відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 11-й тур

Аугсбург – РБ Лейпциг – 3:3

Голи: Беріша, 33 (п.), Деміровіч, 51, Варгас, 64 – Сілва, 73, Нкунку, 89, Рамос, 90

Вилучення: Яго, 66 (Аугсбург, друга жовта картка)

Байєр – Вольфсбург – 2:2

Голи: Діабі, 17, Фрімпонг, 76 – Андріх, 29 (аг.), Арнольд, 53 (п.)

Нереалізований пенальті: Діабі, 8 (Байєр)

Борусія Д – Штутгарт – 5:0

Голи: Беллінгем, 2, 53, Зюле, 13, Рейна, 44, Мукоко, 72

Хоффенхайм – Баварія – 0:2

Голи: Мусіала, 18, Шупо-Мотінг, 38

Фрайбург – Вердер – 2:0

Голи: Кублер, 56, Гріфо, 80 (п.)

Вилучення: Фрідль, 14 (Вердер, червона картка)

Борусія М – Айнтрахт – початок зустрічі о 19:30

Шальке підписав дворазового переможця Ліги Європи, який не зумів заграти у Бундеслізі

Суперник Шахтаря у групі Ліги чемпіонів – РБ Лейпциг – розписав неймовірну нічию з сусідом по турнірній таблиці Аугсбургом. Раум в середині першого тайму збив суперника у власному штрафному і "привіз" пенальті, який чітко реалізував Беріша. Після перерви Деміровіч відгукнувся на подачу з кутового і головою збільшив перевагу господарів. Згодом Варгас, здавалось, зняв всі питання щодо переможця, однак все тільки починалось.

Яго в середині другої сорокап'ятихвилинки підвів Аугсбург, заробивши протягом хвилини два "гірчичники" і залишив команду у меншості. "Бики" зуміли реалізувати чисельну більшість і Сілва один гол відквитав. За хвилину до завершення основного часу Нкунку запалив надію у серцях уболівальників, а в наступній атаці Новоа Рамос зробив неможливе, зрівнявши рахунок – підопічні Марко Розе оформили розкішний камбек, відігравшись з 0:3.

Байєр у матчі з Вольфсбургом продовжив своє піке. Леверкузенці могли виходити вперед вже на початку матчу, однак Діабі з пенальті (за гру рукою) не влучив у ворота. Вже за сім хвилин Мусса реабілітувався, забивши з гри. Проте в середині тайму прикрий автогол Андріха вирівняв становище. Початок другої сорокап'ятихвилинки ознаменувався одинадцятиметровим – Тапсоба врізав по ногах супернику. Градецкі намагався завадити удару Арнольда, але зарадити не зумів. Фрімпонг за 15 хвилин до завершення матчу врятував нічию для "фармацевтів" – одне очко допомогло команді Хабі Алонсо вибратися з трясовини турнірної таблиці.

Борусія Д без проблем впоралась зі Штутгартом. Команда у першому таймі забила три сухих голи, а по перерваі Беллінгем оформив дубль. Мукоко за 20 хвилин до завершення матчу поставив масну крапку – "джмелі" піднялись одразу на 4 сходинки і увійшли зону Ліги чемпіонів.

Баварія на виїзді здолала Хоффенхайм. Колосальна перевага гостей у першому таймі втілилась у два голи: Мусіала вивів мюнхенців вперед, а незадовго до перерви Шупо-Мотінг закріпив успіх "Ротен". Після відпочинку господарі трохи вирівняли гру, але забити бодай гол престижу їм не судилося.

У ще одному матчі Фрайбург здолав Вердер і піднявся у топ-3 Бундесліги. Вже на початку матчу бременці залишились у меншості – команду підвів Фрідль. Реалізувати свою перевагу господарі змогли по перерві: Кублер з гри і Гріфо з пенальті реабілітувались в очах уболівальників за розгром у попередньому турі від Баварії (0:5).

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ