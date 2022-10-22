Шальке на своєму сайті оголосив про підписання французького захисника Тімоті Колодзейчака.

Шальке звільнив головного тренера після провального старту сезону

Контракт з 31-річним оборонцем було укладено до кінця сезону 2022/23. У німецькій команді француз виступатиме під номером 15.

Нагадаємо, Колодзейчак – вихованець французького Ланса. На батьківщині встиг пограти за Ліон, Ніццу та Сент-Етьєн. З 2014 по 2017 роки виступав за Севілью, з якою став дворазовим переможцем Ліги Європи. У 2017-му приєднався до менхенгладбаської Борусії, але не зміг закріпитися в основі, зігравши лише 1 матч. Не заграв він і у мексиканському Тігресі, після чого повернувся у Францію у Сент-Етьєн. З літа був вільним агентом.

До слова, у 2010 році Колодзейчак у складі збірної Франції став переможцем чемпіонату Європи U-19. Transfermarkt оцінює його у 2 млн євро.

Шальке після 10-ти турів йде у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини на передостанній сходинці, маючи у своєму активі 6 очок. Окрім того, "кобальтові" вилетіли з Кубка країни, розгромно поступившись Хоффенхайму (1:5).

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