В воскресенье 11-й тур чемпионата Германии завершали два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 11-й тур

Бохум – Унион Берлин – 2:1

Голы: Хофманн, 44, Хольтман, 71 – Пантович, 90+3

Нереализованный пенальти: Пантович, 78

Герта – Шальке – начало матча в 18:30

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Худшая команда Бундеслиги – Бохум – сенсационно одолела лидера турнирной таблицы Унион. Хофманн впервые мог выводить хозяев вперед в середине первого тайма, но с его замыканием головой по центру ворот справился Рённов. Риман ответил сейвом после удара низом от Сибачо. Осей-Туту в конце тайма бил под перекладину – кипер вынес на угловой, после которого Бохум праздновал взятие ворот – Хофманн головой точно замкнул навес.

После перерыва Осей-Туту попал в перекладину. Безликий Унион не мог ничего предложить заведенным рурцам, которые в результате удвоили свое преимущество – Хольтман замкнул в пустые ворота после контратаки и прострела от Антви-Аджея. В конце матча арбитр высосал из пальца непонятный пенальти, который мог стать переломным для берлинцев. Однако Пантович с отметки не сумел переиграть Римана. Милош реабилитировался в добавленное время, забив мощным ударом после отскока с углового, но на большее команду не хватило.

Украинский защитник Бохума Иван Ордец провел на поле весь матч, записал в пассив желтую карточку и получил за свою игру от SofScore 6,8 балла – оценка стала третьей худшей в команде.

Победа принесла Бохуму 7 очков и позволила подняться на предпоследнюю строчку, Унион остался первым, но расстояние от Баварии сократилось до одного балла.

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