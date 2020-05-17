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Уніон Берлін – Баварія: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Бундесліги

18:09 219 Читать на русском
Уніон Берлін – Баварія: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Бундесліги
Уніон Берлін – Баварія: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Бундесліги

Берлінський Уніон у рідних стінах приймає Баварію. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч 26-го туру Бундесліги Уніон Берлін – Баварія розпочнеться о 19:00 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Фанати Баварії поїдуть в Берлін підтримати команду – така поведінка може зірвати сезон

Стартові склади

Уніон Берлін: Гікєвіч – Хюбнер, Шлоттербек, Суботіч – Тріммель, Андріх, Прьомель, Лєнц – Інгвартсен, Уджа, Бюльтер

Запасні: Ніколас, Райхель, Р'єрсон, Гентнер, Міс, Паренсен, Кроос, Польтер, Андерссон

Баварія: Нойєр – Павар, Боатенг, Алаба, Девіс – Кімміх, Алькантара – Мюллер, Горецка, Гнабрі – Лєвандовскі

Запасні: Ульрайх, Одріосола, Кюізанс, Перішіч, Хамес, Коман, Май, Зіркзеє

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