Уніон Берлін – Баварія: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Бундесліги

Берлінський Уніон у рідних стінах приймає Баварію. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 26-го туру Бундесліги Уніон Берлін – Баварія розпочнеться о 19:00 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
Фанати Баварії поїдуть в Берлін підтримати команду – така поведінка може зірвати сезон
Стартові склади
Уніон Берлін: Гікєвіч – Хюбнер, Шлоттербек, Суботіч – Тріммель, Андріх, Прьомель, Лєнц – Інгвартсен, Уджа, Бюльтер
Запасні: Ніколас, Райхель, Р'єрсон, Гентнер, Міс, Паренсен, Кроос, Польтер, Андерссон
Баварія: Нойєр – Павар, Боатенг, Алаба, Девіс – Кімміх, Алькантара – Мюллер, Горецка, Гнабрі – Лєвандовскі
Запасні: Ульрайх, Одріосола, Кюізанс, Перішіч, Хамес, Коман, Май, Зіркзеє
Борусія Д знищила Шальке: відсутність духу дербі, бенефіс Брандта та Геррейро, Холанд – новий Сінделар