Унион Берлин – Бавария: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Бундеслиги

Берлинский Унион в родных стенах принимает Баварию. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 26-го тура Бундеслиги Унион Берлин – Бавария начнётся в 19:00 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
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Стартовые составы
Унион Берлин: Гикевич – Хюбнер, Шлоттербек, Суботич – Триммель, Андрих, Прёмель, Ленц – Ингвартсен, Уджа, Бюльтер
Запасные: Николас, Райхель, Ръерсон, Гентнер, Мис, Паренсен, Кроос, Польтер, Андерссон
Бавария: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Девис – Киммих, Алькантара – Мюллер, Горецка, Гнабри – Лєвандовски
Запасные: Ульрайх, Одриосола, Кюизанс, Перишич, Хамес, Коман, Май, Зиркзее
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