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Унион Берлин – Бавария: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Бундеслиги

18:09 282 Читати українською
Унион Берлин – Бавария: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Бундеслиги
Унион Берлин – Бавария: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Бундеслиги

Берлинский Унион в родных стенах принимает Баварию. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

 
Роберт Левандовски 39’
39’ Роберт Левандовски

Матч 26-го тура Бундеслиги Унион Берлин – Бавария начнётся в 19:00 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".

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Стартовые составы

Унион Берлин: Гикевич – Хюбнер, Шлоттербек, Суботич – Триммель, Андрих, Прёмель, Ленц – Ингвартсен, Уджа, Бюльтер

Запасные: Николас, Райхель, Ръерсон, Гентнер, Мис, Паренсен, Кроос, Польтер, Андерссон

Бавария: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Девис – Киммих, Алькантара – Мюллер, Горецка, Гнабри – Лєвандовски

Запасные: Ульрайх, Одриосола, Кюизанс, Перишич, Хамес, Коман, Май, Зиркзее

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