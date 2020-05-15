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Фанати Баварії поїдуть в Берлін підтримати команду – така поведінка може зірвати сезон

15:46 82 Читать на русском
Фанати Баварії поїдуть в Берлін підтримати команду – така поведінка може зірвати сезон
Фани Баварії / Getty Images

Німецькі вболівальники не хочуть чути закликів дотримання карантинних обмежень.

 

Бундесліга відновлюється цього тижня з дуже суворими правилами. Клуби погодилися їх виконувати, а от за поведінку вболівальників ніхто не може ручатися. Матчі з порожніми трибунами не означають, що фани сидітимуть вдома. Вже є перший прецедент непослуху.

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Керівник фан-клубу Баварії "Red Power" Петер Шіссль заявив, що в неділю поїде в Берлін на матч мюнхенців проти Уніона. "Я не втрачу можливості поїхати та підтримати свою команду на місці. Нехай навіть не на стадіоні", – сказав Шіссль. За його словами, в столицю поїде далеко не він один. "Багато хто також планує поїхати в Берлін. Але окремо, не групами", – додав фанат.

Голова правління Баварії Карл-Хайнц Румменігге просив вболівальників утриматися від подорожей на матчі, однак ті вирішили не слухати нікого. З великою ймовірністю фани все одно збиратимуться під стадіонами на матчі. Якщо це матиме масовий характер – проведення Бундесліги опиниться під загрозою.

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Баварія Баварія Німеччина Уніон Берлін - Баварія коронавірус
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