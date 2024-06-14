Українець Максим Гололобов став ще одним нашим співвітчизником у складі Байєра.

15-річний Максим Гололобов у своєму Instagram повідомив, що підписав перший професіональний контракт з Байєром.

Байєр поповнився вже третім українцем – раніше він рвав німецькі команди на міжнародному турнірі

Судячи зі світлин, "фармацевти" стануть не першою командою в Німеччині для юного українця – раніше він виступав у складі Вікторії Кельн. Свою кар'єру Максим Гололобов починав у київському Локомотиві, після чого опинився в академії Динамо.

До слова, за молодіжні команди Байєра вже виступають три українці – 17-річний голкіпер Олександр Петренко, 16-річний форвард Артем Степанов та 15-річний півзахисник Андрій Гамзик.

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