Борусія офіційно назвала нового тренера – він грав за Дортмунд 11 років
Головним тренером Борусії Д призначено Нурі Шахіна, який посідає важливе місце в історії клубу.
Нурі Шахін уклав угоду з Борусією Д на три сезони, повідомляє офіційний сайт клубу. Контракт буде чинним до червня 2027 року.
У Німеччині назвали причину відходу Терзіча з Борусії Д – ветеран клубу знищив його авторитет
Нагадаємо, Шахін завершив свою футбольну кар'єру у 2021 році та очолив Антальяспор. Минулого року він перейшов у Боруссію Д як асистент Едіна Терзіча.
З появою Нурі пов'язують прогрес команди в позиційній атаці та пресингу. Після посилення тренерського штабу Дортмунд дійшов до фіналу Ліги чемпіонів-2023/24.
Додамо, що 35-річний тренер виступав за дортмундську команду як гравець. Спочатку з 2005 по 2011 роки, а потім з 2013 по 2018. За свою кар'єру він провів за "чорно-жовтих" 274 матчі.