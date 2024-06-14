Головним тренером Борусії Д призначено Нурі Шахіна, який посідає важливе місце в історії клубу.

Нурі Шахін уклав угоду з Борусією Д на три сезони, повідомляє офіційний сайт клубу. Контракт буде чинним до червня 2027 року.

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Нагадаємо, Шахін завершив свою футбольну кар'єру у 2021 році та очолив Антальяспор. Минулого року він перейшов у Боруссію Д як асистент Едіна Терзіча.

З появою Нурі пов'язують прогрес команди в позиційній атаці та пресингу. Після посилення тренерського штабу Дортмунд дійшов до фіналу Ліги чемпіонів-2023/24.

Додамо, що 35-річний тренер виступав за дортмундську команду як гравець. Спочатку з 2005 по 2011 роки, а потім з 2013 по 2018. За свою кар'єру він провів за "чорно-жовтих" 274 матчі.

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