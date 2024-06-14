Євро-2024 стартує сьогодні матчем Німеччина – Шотландія. На офіційному сайті УЄФА традиційно організували Fantasy під великий турнір. Поглянемо, як там оцінюють українських футболістів.

Тріо найдорожчих у збірній України: Довбик – 7,5 млн, Мудрик – 7 млн, Судаков – 6,5 млн.

Артем виділяється і на фоні всіх форвардів. Звичайно, бомбардири рівня Мбаппе, Кейна чи Роналду значно дорожчі (10-11 млн), але нападник Жирони оцінений вище за бельгійця Доку з Ман Сіті, форварда збірної Італії Скамакки та голеадорів з Бундесліги: Фюлькруга, Шешка, Шика.

Найпопулярнішим українцем у Фентезі з великим відривом є Лунін. Андрія взяли в команду аж 20% користувачів, тобто кожен п'ятий. Такий піар йому створив хороший сезон в основі Реала. Довбика купили собі 6% гравців, Мудрика та Зінченка – по 3%.

Цікавим і недооціненим піком виглядає Конопля. Фулбек з активними підключеннями в атаку коштує лише 4,5 млн. На нього звернули увагу менше одного відсотка людей, хоча група в збірної України досить легка. Нагадаємо, що "синьо-жовті" зіграють з Румунією, Словаччиною і Бельгією.

Євро-2024: Україна як нова топ-збірна, оновлене покоління Бельгії та проблемні сусіди Неньки – прев'ю групи Е