Борусія продовжує відпускати персон, які були ключовими у поході за фіналом Ліги чемпіонів.

Дортмундський клуб на офіційному сайті повідомив про відхід захисника Матса Хуммельса.

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Ветеран виступав за "бджіл" з 2019 року, це був його другий прихід у клуб. Загалом за Борусію Матс відіграв у 508 матчах у всіх турнірах, оформивши 38 голів та 23 асисти. Двічі вигравав чемпіонат Німеччини, двічі Кубок і тричі Суперкубок Німеччини. 35-річний Хуммельс залишався ключовим гравцем цьогорічного походу в ЛЧ, який завершився поразкою Реалу у фіналі.

Нагадаємо, раніше Борусія попрощался з іншою легендою Марко Ройсом та тренером Едіном Терзічем. За чутками, з останнім Хуммельс відкрито конфліктував, що не надто сподобалось керівництву Дортмунда.

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