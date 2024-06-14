Французький клуб вирішив закрити очі на звірства російського режиму та оформив трансфер з ізольованого чемпіонату.

ПСЖ підписав голкіпера російської збірної Матвєя Сафонова, повідомляє офіційний сайт клубу. За інформацією інсайдерів, чемпіони Франції заплатили Краснодару 20 мільйонів євро. Ці гроші підуть на розвиток російського клубу та збільшать його податки в бюджет окупантів.

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Ігноруючи ізоляцію тамтешнього футболу, ПСЖ долучився до фінансування війни в України. Парижани нормалізують у футбольному світі зв'язки з росіянами. Сафоном до всього став найдорожчим голкіпером в історії клубу, адже Доннарумма приходив вільним агентом.

Цей кадр, якого презентували новачком ПСЖ, ще й прославився порушенням закону в країні-терористці. Голкіпера не випускали в Європу через невиплачені аліменти дружині на суму 600 тисяч євро.

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