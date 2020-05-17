Баварія здобула важку перемогу над Уніоном і закріпила лідерство – екс-зірка Борусії Д в ролі антигероя

Баварія завдяки рекордному голу Роберта Лєвандовскі та влучному удару Бенжамена Павара дотиснула Уніон у Берліні (0:2).

Після розгромної перемоги в Рурському дербі Борусія наблизилась до Баварії на відстань одного очка, тож мюнхенцям потрібно було збільшувати відрив. Суперник – Уніон – виглядав прохідним, але в матчі першого кола берлінці на виїзді дали дуже важкий бій "червоним". Тепер вони приймали суперника вдома.

Поєдинок розпочався за деякої переваги Уніона, якому вдалося провести дві цікаві атаки з ударами: на 5-й Бюльтер метрів з восьми замикав простріл з правого флангу (Нойєр впорався), а на 7-й Уджа отримав закидання за спину центрбекам – втім, подальший удар з лінії штрафного виявився неточним. Загалом, до 15-ї хвилини у Баварії мало що вдавалося, тому гол з кутового на 17-й виглядав дещо нелогічним: Горецка скинув подачу на ліву стійку, а Гнабрі скинув м'яч поперек воріт на Мюллера – Томас закотив сферу в порожній кут. На щастя для берлінців, VAR помітив у раумдойтера "червоних" мінімальний офсайд.

Втім, після цього епізоду Баварія явно перехопила ініціативу, до самого кінця першого тайу не давши Уніону жодного моменту. Господарі могли пропустити на 22-й хвилині: Девіс увірвався на лівий край штрафного та прострілив – Гікєвіч вибив м'яч у центр, але добити його у ворота ніхто з мюнхенців не встиг! Несподівано, цей гострий епізод став останнім в наступні 15 хвилин, аж поки Горецка не заробив пенальті – екс-лідер Борусії Д Суботіч проспав ривок й зачепив Леона в штрафному. Лєвандовскі реалізував 11-метровий, забивши 40-й гол у сезоні; стільки голів він забиває вже п'ятий рік поспіль.

У компенсований до першого тайму час мюнхенці могли ще й другий закотити завдяки потужному удару Павару а-ля матч з Аргентиною, однак м'яч після пострілу Бенжамена розминувся з ближньою стійкою. Зрештою, на перерву команди пішли за мінімальної переваги Баварії.

Другий тайм розпочався в схожому руслі – Баварія тримала ініціативу, в Уніона нічого не виходило, але моментів практично не виникало. В перші 15 хвилин мюнхенці лише раз серйозно наблизились до взяття воріт: Павар виконав передачу по флангу на Мюллера, той п'яткою розрізав оборону пасом на Горецку, а Леон вистрілив з краю штрафного – поруч з дальньою стійкою! Берлінці огризнулися неточним дальнім ударом Прьомеля.

В наступні 15 хвилин на полі взагалі нічого не відбувалося. Нойєру вдалося виконати кілька красивих перехоплень подач, Баварія заробила низку кутових без загострення, а в Уніона був всього один вкрай неточний постріл. На полі було відверто нудно. Берлінці на 76-й хвилині навіть пішли уперед великими силами, але несподівано ковтнули контратаку: Гнабрі прошив центр, віддав право на Комана й зовсім трішечки не встиг на замикання – а м'яч летів вздовж воротарського.

Господарі одразу огризнулися неточним, але потужним пострілом Гентнера й одразу ж отримали нову швидку контратаку Баварії – в її завершенні Гнабрі пробивав з меж воротарського, однак Гікєвіч парирував. Зрештою, Уніон догрався: на 80-й хвилині Павар увірвався в штрафний і завдяки пасу п'яткою в суперника заробив кутовий, а потім сам же й замкнув подачу з нього – 0:2. Екс-дортмундець Суботіч знову прийняв участь у взятті власних воріт, програвши верхову боротьбу Бенжамену.

Вже у компенсований час Фелікс Кроос міг розмочити рахунок, але його постріл з близької дистанції парирував Нойєр. Зрештою, фінальний свисток зафіксував непросту перемогу Баварії. Мюнхенці набрали 58 очок і відновили гандикап в чотири очки від другого місця, в той час як Уніон з 30 заліковими балами в активі залишився дванадцятим.

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