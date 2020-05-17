Бавария одержала тяжелую победу над Унионом и закрепила лидерство – экс-звезда Боруссии Д в роли антигероя

Бавария благодаря рекордному голу Роберта Левандовски и точному удару Бенжамена Павара дожала Унион в Берлине (0:2).

После разгромной победы в Рурском дерби Боруссия подошла к Баварии на расстояние одного очка, поэтому мюнхенцам нужно было увеличивать отрыв. Соперник – Унион – выглядел проходным, но в матче первого круга берлинцы на выезде дали очень тяжелый бой "красным". Теперь они принимали соперника дома.

Поединок начался при некотором преимуществе Униона, которому удалось провести две интересные атаки с ударами: на 5-й Бюльтер метров с восьми замыкал прострел с правого фланга (Нойер справился), а на 7-й Уджа получил заброс за спину центрбекам – впрочем, последующий удар с линии штрафной оказался неточным. В целом, до 15-й минуты у Баварии мало что получалось, поэтому гол с углового на 17-й выглядел несколько нелогичным: Горецка сбросил подачу на левую штангу, а Гнабри сбросил мяч поперек ворот на Мюллера – Томас закатил сферу в пустой угол. К счастью для берлинцев, VAR заметил у раумдойтера "красных" минимальный офсайд.

Впрочем, после этого эпизода Бавария явно перехватила инициативу, до самого конца первого тайу не дав Униону ни одного момента. Хозяева могли пропустить на 22-й минуте: Дэвис ворвался на левый край штрафной и прострелил – Гикевич выбил мяч в центр, но добить его в ворота никто из мюнхенцев не успел! Неожиданно, этот острый эпизод стал последним в последующие 15 минут, пока Горецка не заработал пенальти (опрометчиво сыграл Суботич). Левандовски реализовал 11-метровый, забив 40-й гол в сезоне – столько голов он забивает уже пятый год подряд.

В компенсированное к первому тайму время мюнхенцы могли ещё и второй закатить благодаря мощному удару Павара а-ля матч с Аргентиной, однако мяч после выстрела Бенжамена разминулся с ближней штангой. В конце концов, на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе Баварии.

Второй тайм начался в похожем ключе – Бавария удерживала инициативу, в Униона ничего не получалось, но моментов практически не возникало. В первые 15 минут мюнхенцы только раз серьёзно приблизились ко взятию ворот: Павар исполнил передачу по флангу на Мюллера, тот пяткой разрезал оборону пасом на Горецку, а Леон выстрелил из края штрафной – рядом с дальней штангой! Берлинцы огрызнулись неточным дальним ударом Прёмеля.

В следующие 15 минут на поле вообще ничего не происходило. Нойеру удалось исполнить несколько красивых перехватов подач, Бавария заработала парочку угловых без обострения, а в Униона был всего один крайне неточный выстрел. На поле было откровенно скучно. Берлинцы на 76-й минуте даже пошли вперед большими силами, но неожиданно проглотили контратаку: Гнабри прошил центр, отдал право на Комана и совсем немного не успел на замыкание – а мяч летел вдоль вратарской.

Хозяева сразу огрызнулись неточным, но мощным выстрелом Гентнера, и сразу же получили новую быструю контратаку Баварии – в ее завершении Гнабри пробивал из пределов вратарской, однако Гикевич парировал. В конце концов, Унион доигрался: на 80-й минуте Павар ворвался в штрафную и благодаря паса пяткой в соперника заработал угловой, а затем сам же и замкнул подачу с него – 0:2. Гол, кстати, снова привез Суботич, который проиграл верховую борьбу Павару.

Уже в компенсированное время Феликс Кроос мог размочить счет, но его выстрел с близкой дистанции парировал Нойер. В конце концов, винальный свисток зафиксировал непростую победу Баварии. Мюнхенцы набрали 58 очков и восстановили гандикап в четыре очка от второго места, в то время как Унион с 30 зачётными баллами в активе остался двенадцатым.