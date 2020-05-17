Уніон – Баварія – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Євро-2020 — 22:00 490
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УЄФА може зменшити кількість міст-господарів Євро – у трьох виникли проблеми
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Баварія здобула важку перемогу над Уніоном і закріпила лідерство – екс-зірка Борусії Д в ролі антигерояНімеччина — 20:55 1354
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Барселона та Ювентус домовились про безпрецедентний обмін – каталонці отримають двох гравців і чималу сумуІспанія — 19:03 4838
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Уніон Берлін – Баварія: стартові склади та онлайн-трансляція матчу БундеслігиНімеччина — 18:09 382
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Золоті 90-ті: мучителі Динамо, він поховав Спартак і став секс-гігантом у Барселоні та ще 27 фото "старої школи"Овертайм — 13:00 8203