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Уніон – Баварія – 0:2 – відео голів та огляд матчу

22:28 186 Читать на русском
Уніон – Баварія – 0:2 – відео голів та огляд матчу
Уніон – Баварія – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Берлінський Уніон програв Баварії в рамках 26 туру Бундесліги. Дивіться відео голів та головних моментів матчу.

 
Роберт Лєвандовскі 39’
Бенжамен Павар 80’
39’ Роберт Лєвандовскі
80’ Бенжамен Павар

Новачок Бундесліги довго стримував натиск зіркових гостей, допоки досвідчений Суботіч не "привіз" пенальті. Роберт Лєвандовскі впевнено підійшов до "позначки" і переграв співвітчизника Гікєвіча.

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Нічого особливого Баварія не показала і в другому таймі, чекаючи свого моменту аж до 80 хвилини. Павар не помітив опікунів після подачі Кімміха з кутового – гостьові 2:0 на класі.

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Теги
Німеччина Уніон Берлін - Баварія Баварія Баварія Відеоновини Уніон Берлін Уніон Берлін
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