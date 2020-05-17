Уніон – Баварія – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Берлінський Уніон програв Баварії в рамках 26 туру Бундесліги. Дивіться відео голів та головних моментів матчу.

Новачок Бундесліги довго стримував натиск зіркових гостей, допоки досвідчений Суботіч не "привіз" пенальті. Роберт Лєвандовскі впевнено підійшов до "позначки" і переграв співвітчизника Гікєвіча.

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Нічого особливого Баварія не показала і в другому таймі, чекаючи свого моменту аж до 80 хвилини. Павар не помітив опікунів після подачі Кімміха з кутового – гостьові 2:0 на класі.