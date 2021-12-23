"Тепер я думаю, чи зможу назбирати 11 людей у склад. Я справді здивований, що нас змушують грати у неділю (26 грудня) проти Бернлі. Наша ситуація дуже скрутна. Ми повинні дочекатися завтрашнього дня, порахувати хворих і травмованих, а потім дивитися, хто залишився доступним.

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Мій головний клопіт зараз – просто знайти 11 гравців, які зможуть бодай покрити усі позиції на полі. Це нелегко. У нас є лише 9 польових гравців плюс 3 голкіпери", – цитує Бенітеса Daily Mail.

Додамо, що незабаром Евертону може допомогти захисник Динамо Віталій Миколенко, трансфер якого здається вже вирішеною справою.

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