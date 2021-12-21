Багато хто думав, що він уже ніколи не вилізе з-під Жоау Канселу, який без будь-яких сумнівів входив до топ-3 найкращих лівих захисників АПЛ 2021/22 у першій третині сезону. Хтось припускав, що Олекс спокуситься на пропозицію Ньюкасла, який недавно отримав казково заможних власників, але все ще ризикує вилетіти в Чемпіоншип. Натомість Зінченко показав усім, що здатен бути невмирущим у Манчестер Сіті. І тепер постраждав від цього саме "найбагатший клуб планети". Якщо б він хотів перебратися до лав "сорок", не було кращого способу презентувати себе. Але є великі сумніви, що в нинішній ситуації 25-річний українець збере свої валізи на вихід.

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Це були 2,1 секунди розпачу. Остаточного символу падіння Ньюкасла, з якого вибиратися допоможе хіба що успішне і затратне трансферне вікно – та й то не факт. Авторитетний The Athletic, визнаний найкращим інтернет-порталом серед британських фанатів, дивується безладу в обороні "сорок". Ці дві секунди снаряд спокійно собі летів від Канселу, на якого майстерно в темп закинув м'яч Зінченко, до Діаша. Троє захисників Ман Сіті розбомбили оборону Ньюкасла. Вказали на головну хворобу, яку має лікувати Едді Хау.

Лише дві команди в історії АПЛ врятувалися після 10 очок за перших 18 турів. Коли твої оборонці просто розступаються або віддають гольові паси суперникам, на боротьбу за виживання це мало схоже. "Зінченко отримав гектари простору на 36-метровій відстані від воріт", – продовжує згаданий портал. Коли Віллок із запізненням таки кинувся зображати пресинг, українець вже закидав м'яч на Канселу, який з легкістю переформатувався у такого ж крутого правого фулбека, яким був на лівому фланзі. З моменту відскоку в межах воротарського до гольового удару Діаша, який миттєво з подякою вказує пальцем на двох "винуватців" (спочатку Зінні, потім Жоау), минає 0,4 секунди.

За цей час ми бачимо горді статуї, які просто спостерігають за розривом їхньої найвразливішої зони. Ньюкасл – не тільки найбагатший клуб, він ще й забирає собі номінацію найщедрішої команди. Аж 6 пенальті подарували опонентам, рекорд сезону в АПЛ. Ця слабкість "сорок" не тільки допомагає, а й розслабляє. Гвардіола та Зінченко синхронні у своїх коментарях після гри. "Важкий день в офісі" – це коли вражаючий результат з купою рекордів перевершує виступ і покриває недоліки в епізодах, які в інший день можуть серйозно змінити ігровий розклад. Українець також помилявся, і фанати Манчестер Сіті безжально часто вказують на небезпечні втрати у його виконанні.

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Але тут сприйняття також залежить від ваших вподобань. Хтось вхопиться за 3 найвищий бал Зіни серед усіх гравців матчу від SofaScore (8). Кращу оцінку за весь нинішній сезон йому поставили хіба за мотивами поєдинку збірної України в Боснії і Герцеговині (8,1). А хтось зверне увагу на "найбільшу кількість втрат" і страждання у 1 таймі. Хтось закцентує на тому, що в Сашка найгірша точність передач серед гравців оборонної лінії (87,3%). Але так само легко можна зауважити, як український легіонер, котрий навіть в офіційній грі Fantasy на сайті АПЛ здобув 2 бонусні бали (більшим у матчі оцінили лише внесок Канселу), був цілком переконливим на обох половинах.

Ну, серйозно. Не за красиві ж очі WhoScored помістив його у символічну збірну туру АПЛ, хай і урізаного до 4 матчів через ковід. Також Зінченко потрапив у команду мрії всього вікенду серед гравців топ-5 чемпіонатів Європи. Обидва фулбеки Ман Сіті не мали собі рівних у представницькій компанії. Ніхто у недільній зустрічі не повертав володіння м'ячем частіше за Олександра (7, це рівень крутезного опорника Родрі).

Joao Cancelo and Oleksandr Zinchenko have been named in the @WhoScored Europe's Top 5 Leagues Team of the Week. @ManCity pic.twitter.com/6BWupcdcsE — City Xtra (@City_Xtra) December 21, 2021

Український універсал став найкращим за кількістю перехоплень (3) і поступився лише Ляпорту та кільком "сорокам" у частині відбирань (3 спроби зі стовідсотковою успішністю). Він зірвав кілька дуже гострих контрвипадів Ньюкасла. А гольовий пас на Мареза (майже повтор асисту на того ж Ріяда, який трапився 7 грудня у Лейпцигу) став заслуженим десертом. Слово одному з найпопулярніших твітів на тему Зіни в соцмережах фанатів манчестерського клубу.

Going to fall out with my city followers today. Everyone piling in on Zinchenko today. Nobody had a great game all looked rusty, but a clean sheet and great ball from Zinny to Mahrez. Don’t understand the hate for our 1.5m bargain buy. — Mike Lee (@davidpeterlee24) December 20, 2021

"Маю намір посваритися з моїми підписниками, які вболівають за Сіті. Кожен накинувся на Зінченка сьогодні. Жоден футболіст не показав відмінної гри, всі виглядали поганенько, але сухий матч і блискучий м'яч від Зінні на Мареза. Не розумію ненависті, спрямованої на нашу вигідну купівлю за 1,5 мільйона". Це справді була дуже дивна хвиля хейту щодо браку українського гравця на полі Ньюкасла. Бувають матчі, де Олекс набагато частіше втрачає м'яч, ніж ці 13 разів. А тут таке, ніби він ці 2 голи організував не в чужі, а свої ворота. У тому, що Ман Сіті виглядав крихкою командою в захисті проти одного з головних аутсайдерів, винен точно не один півзахисник, який вміло закриває позицію лівого латераля.

Хоча популярний фанатський портал City Extra думає інакше. Зіні виставили найгірший бал (5) за те, що погано грав на м'ячі та буцімто "був зовсім не на тому рівні, що всі інші на полі". І таких оцінок виявилося досить багато. Та ось ще один коментар на захист Сашка: "Навіть якщо він важкуватий, це добре, що принаймні прагне видобути з себе найкраще. Не можна сказати те ж саме про силу-силенну гравців у Прем'єр-лізі".

Схоже, що одним із таких виконавців, які не настільки голодні до гри, є і новий конкурент Зінченка. Зараз Олександр б'ється за місце в основі фактично не з Канселу, а Вокером. Якщо і українець, і португалець потрапляють у стартовий склад, фіналісту Євро-2020 не знаходиться місця. Вокер вибуховим чином починав сезон. Гвардіола відзначав, що Зінні не грає через фантастичну форму обох латералів Ман Сіті.

Однак потім Кайл зовсім раптово відверто здав. Офіційна причина його відсутності ось уже 3 матч поспіль – недостатня фізична підготовка. Фанати навіть підозрювали конфлікт, хоча Сем Лі з The Athletic заперечує будь-які підводні камені. Можливо, Вокер просто страждає від наслідків виснажливого Євро. Щось подібне трапилося з "червоним" манчестерцем Люком Шоу. А можливо, різдвяна пора просто належить українцю. Зіграти на пристойному рівні від дзвінка до дзвінка 4 матчі за 13 днів, оформити за цей час 2 асисти, що більше за доробок Вокера у всьому сезоні. Це справді вражає.

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