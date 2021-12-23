Дев'ятнадцятий тур Англійської Прем'єр-ліги розтягнеться на невизначений час. Два поєдинки будуть зіграні пізніше через спалах COVID-19.

Мова йде про матчі Ліверпуль – Лідс та Вулверхемптон – Уотфорд. На прохання Лідса та Уотфорда поєдинки перенесли через наявність кількох випадків коронавірусу у таборі обох команд, що унеможливлює їхній вихід на поле, інформує офіційний сайт АПЛ.

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Обидві гри мали відбутися 26 грудня о 14:30 за Києвом. Відповідно, 19-й тур АПЛ, який зіграють у рамках традиційного Boxing Day наступного дня після Різдва, поки буде неповноцінним. Нові дати перенесених поєдинків визначать згодом. Зауважимо, що раніше Прем'єр-ліга вже ухвалила рішення про скасування кількох матчів через поширення штаму омікрон.

Сьогоднішнє рішення точно задовільнить Юргена Клоппа, який поскаржився на насичений календар Ліверпуля. Мерсисайдці мали зіграти 26 грудня з Лідсом, а 28 числа – з Лестером.

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