"У нас есть только 9 полевых игроков плюс 3 голкипера": Эвертон заставляют играть на фоне кадрового апокалипсиса
Главный тренер Эвертона Рафаэль Бенитес пожаловался на огромное количество потерь и жесткое отношение АПЛ.
"Теперь я думаю, смогу ли собрать 11 человек в состав. Я действительно удивлен, что нас заставляют играть в воскресенье (26 декабря) против Бернли. Наша ситуация очень затруднительна. Мы должны дождаться завтрашнего дня, посчитать больных и травмированных, а потом смотреть, кто остался доступен.
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Моя главная забота сейчас – просто найти 11 игроков, которые смогут хотя бы покрыть все позиции на поле. Это нелегко. У нас есть только 9 полевых игроков плюс 3 голкипера", – цитирует Бенитеса Daily Mail.
Добавим, что в скором времени Эвертону может помочь защитник Динамо Виталий Миколенко, трансфер которого кажется уже решенным делом.
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