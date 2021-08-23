Самюель Умтіті відмовив усім клубам, які були зацікавлені в його послугах, та виявив бажання залишитись у Барселоні, повідомляє Marca.

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Керівництво каталонського клубу має претензії до дисципліни француза, а тренерський штаб "блаугранас" не бачить Самюеля у складі основної команди. За інформацією ЗМІ, Барса погрожувала захиснику достроковим розривом контракту.

Нагадаємо, 5 років тому Барселона заплатила Ліону за Умтіті 25 млн євро. Останні сезони захисника були зіпсовані постійними травмами.

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