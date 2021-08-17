Каталонський клуб залишив чемпіону світу два варіанти відходу з Камп Ноу, інформує Sport.es.

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Перший – за тиждень обрати одну з пропозицій і благополучно переходити в іншу команду. Другий – розірвання контракту і ганебне вигнання (так вже зробили з хавбеком Матеусом). Раніше Умтіті випросив у Барселони шанс проявити себе упродовж міжсезоння, але взагалі не зміг переконати Рональда Кумана. Керівництво клубу розраховувало на мирне прощання, проте француз вирішив проявити свій норов.

Нагадаємо, 5 років тому Барселона заплатила Ліону за Умтіті 25 млн євро. Останні сезони захисника були зіпсовані постійними травмами, тому "блаугранас" прагнуть здихатися гравця.

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