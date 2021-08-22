Центральною подією 2-го туру в іспанській Прімері стала зустріч у Більбао між Атлетіком та Барселоною. Каталонці непогано розпочали сезон, впевнено перегравши Реал Сосьєдад, однак на Сан Мамесі "блаугранас" завжди мали проблеми – останній поєдинок на цьому стадіоні завершився перестрілкою з рахунком 3:2, а до цього баски били Барсу (1:0) та грали з нею внічию. І це було в епоху Мессі – тепер же команда Роналда Кумана вчилася грати без нього.

Господарі одразу накрили гранда агресивним пресингом. До самого завершення зустрічі "синьо-гранатові" мали шалені проблеми під тиском Атлетіка, однак перший момент створили саме гості – це Брейтвейт на 6-й хвилині замикав простріл на лінію воротарського. Над поперечиною! Підопічні Марселіно відповіли круто: вже на 10-й хвилині Вільямс видряпав м'яч у Еріка Гарсії й з близької відстані влучив у Нето, а на 11-й Сансет потужно пробив з лівого краю штрафного – поперечина врятувала Барсу! Ще за сім хвилин Нето обрізався при виносі, а баски провели контрвипад з ударом Іньїго Мартінеса, який в останню мить накрив Де Йонг.

"Блаугранас" могли покарати Атлетік за марнотратство на 21-й хвилині, заробивши стандарт в метрах 22-х від воріт, але Депай пробив з нього прямісінько в руки Агірресабалі. У відповідь "леви" провели атаку з прострілом Муніаїна, який лишень дивом не замкнув Беренгер. На цьому проблеми гостей не завершились, адже на 31-й хвилині зламався Піке. Замість нього вийшов Араухо.

В останній третині першого тайму ситуація аж ніяк не змінилсь. Атлетік душив Барсу пресингом, заробляв купу кутових і створював момент за моментом. Іньякі Вільямс двічі пробивав з правого краю штрафного (трохи неточно), а Беренгер з 35-ти метрів наважився на постріл з лету (прямо в Нето). Гол басків висів у повітрі, але перед свистком на перерву його несподівано забили каталонці: Брейтвейт виграв верхову боротьбу в карному майданчику й скинув м'яч на лінію воротарського, Ерік Гарсія поставив корпус голкіперу, а Араухо у падінні через себе влучив у дальній кут – втім, взяття воріт скасували через фол в атаці.

Відпочивати футболісти відправились за нулів на табло. Очікувалось, що в другому таймі підопічним Марселіно буде не так просто, як у першому, однак вже за кільканадцять секунд по перерві Іньякі Вільямс вийшов віч-на-віч з Нето (голкіпер виручив Барсу), а Беренгер вистрілив у порожні ворота – Араухо заблокував м'яч на стрічці! Гості на 48-й хвилині огризнулися схожим епізодом (Брейтвейт влучив у захисника на лінії воріт), а ще через дві хвилини Нето змушений був виймати сферу із сітки. Баски забили просто: Муніаїн виконав подачу з кутового, а Мартінес, відкрившись на ближній стійці, головою пробив у дальній кут – 1:0.

Практично одразу Барселона могла відігратись внаслідок ефектного проходу Деста з фінтами у штрафному, але в його завершенні Сержінью завдав удар прямо в Агірресабалу. Після цього "блаугранас" провели ще низку непоганих позиційних атак, але їм критично бракувало завершення – господарі ж діяли значно гостріше. Так, на 62-й хвилині Вільямс знову виходив сам на сам з Нето (бразилець встиг випередити баска), а на 64-й голкіпер витягнув крутий постріл з дистанції під дальню стійку.

Перед цими моментами Роналд Куман провів подвійну заміну, кинувши у бій Деміра та Серхі Роберто. Спочатку цей хід не приносив дивідендів, але ближче до 70-х хвилин у каталонців налагодився контроль м'яча. Атлетік все одно тікав у регулярні контрвипади, однак пресинг перестав працювати ефективно, а моменти у "левів" зникли. Барса ж поступово почала загострювати. На 74-й хвилині де Йонг навіть міг зрівняти рахунок ударом з лінії штрафного – поперечина врятувала басків!

Підопічні Марселіно після цього епізоду трималися недовго. Вже через хвилину Серхі Роберто підхопив м'яч у центрі й виконав закидання на хід Депаю лівим флангом, а Мемфіс, увірвавшись на край штрафного, пробив у ближню дев'ятку – 1:1! Нідерландський новачок забив дебютний гол у Ла Лізі.

В останній третині другого тайму зміст гри не змінювався. Каталонці володіли м'ячем і розігрували позиційні атаки з короткими розіграшами, а баски тікали у контратаки через фланги й заробляли кутові. Після одного з них Беренгер спробував закрутити м'яч прямо у ворота, однак Нето не спав. Барселона ж могла вирвати перемогу на 86-й хвилині внаслідок передачі Де Йонга на хід Депаю та його удару з лівого краю штрафного – м'яч пройшов поруч з дальньою стійкою! "Леви" відповіли закрученим ударом Ніко Вільямса метрів з 20-ти, який спокійно взяв Нето.

На останніх секундах зустрічі Атлетік повинен був карати Барселону виходом Ніко Вільямса віч-на-віч з Нето, але Ерік Гарсія у відчайдушному підкаті зрізав форварда. Арбітр показав Еріку пряму червону, але жертва центрбека не була даремною – Іньїго Мартінес зі стандарту влучив у стінку. У підсумку, фінальний свисток зафіксував нічию.