Умтити отклонил все предложения и хочет реабилитироваться в Барселоне
Защитник Барселоны Самюэль Умтити не хочет покидать Каталонию.
Самюэль Умтити отказал всем клубам, которые были заинтересованы в его услугах, и изъявил желание остаться в Барселоне, сообщает Marca.
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У руководства каталонского клуба есть претензии к дисциплине француза, а тренерский штаб "блаугранас" не видит Самюэля в составе основной команды. По информации СМИ, Барса угрожала защитнику досрочным разрывом контракта.
Напомним, 5 лет назад Барселона заплатила Лиону за Умтити 25 млн евро. Последние сезоны защитника были испорчены постоянными травмами.
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