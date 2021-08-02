Оборонець іспанської Барселони Самюель Умтіті готовий покинути Камп Ноу лише після виконання конкретних вимог.

Чемпіон світу не хоче переходити в пересічний клуб, повідомляє Sport.es.

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Умтіті покине Барсу лише заради претендентів на чемпіонський титул або регулярних учасників Ліги чемпіонів. "Блаугранас" спробують продати центрбека, щоб розвантажити зарплатну відомість. Орієнтовна вартість трансферу – до 10 млн євро.

У сезоні 2020/21 через низку травм Самюель Умтіті провів лише 16 матчів у всіх турнірах.

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