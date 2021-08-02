Умтити назвал условия ухода из Барселоны
11:04 - Читати українською
Защитник испанской Барселоны Самюэль Умтити готов покинуть Камп Ноу только после выполнения конкретных требований.
Чемпион мира не хочет переходить в обычный клуб, сообщает Sport.es.
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Умтити покинет Барсу только ради претендентов на чемпионский титул или регулярных участников Лиги чемпионов. "Блаугранас" попытаются продать центрбека, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Ориентировочная стоимость трансфера – до 10 млн евро.
В сезоне 2020/21 из-за череды травм Самюэль Умтити провел лишь 16 матчей во всех турнирах.
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