Защитник испанской Барселоны Самюэль Умтити готов покинуть Камп Ноу только после выполнения конкретных требований.

Чемпион мира не хочет переходить в обычный клуб, сообщает Sport.es.

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Умтити покинет Барсу только ради претендентов на чемпионский титул или регулярных участников Лиги чемпионов. "Блаугранас" попытаются продать центрбека, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Ориентировочная стоимость трансфера – до 10 млн евро.

В сезоне 2020/21 из-за череды травм Самюэль Умтити провел лишь 16 матчей во всех турнирах.

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