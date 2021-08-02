На радари каталонського гранда потрапив 24-річний нападник Рафа Мір, інформує Diario Sport.

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Контракт форварда належить Вулверхемптону, але минулий сезон він проводив у оренді за Уеску – 39 матчів, 16 голів. Кілька місяців тому Жорже Мендеш вже пропонував свого клієнта Барселоні, проте "блаугранас" відмовились. Тепер думка каталонців може змінитись завдяки розкішному виступу Міра на Олімпіаді. Нападник вийшов на заміну у матчі проти Кот-д'Івуару, оформив хет-трик і вирвав для Іспанії перемогу (5:2).

Джерело додає, що Барселоні спочатку необхідно позбутися двох "зайвих" форвардів – Мартіна Брейтвейта і Рея Маная.

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