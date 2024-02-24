Литовський доброволець і ультрас Жальгіріса Тадас Тумас загинув на війні в Україні, повідомляє 15min.lt.

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43-річний військовослужбовець воював у 92-й бригаді – до лав ЗСУ він вступив у листопаді 2023-го. Тадас був представником фанатського угруповання вболівальників Жальгіріса "Pietų-IV".

За інформацією керівника організації "Gyvačių salo" Сігітаса Маляускаса, Тумас загинув під час бойового завдання на Бахмутському напрямку – він разом з українським військовослужбовцем відвозив міни на передову. В їхню машину влучив російський безпілотник. Обидва воїни загинули.

У литовця на батьківщині залишилася дружина та двоє дітей. За неофіційними даними, це перший литовський солдат, який загинув у ході російсько-української війни.

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