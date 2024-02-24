Литовский доброволец и ультрас Жальгириса Тадас Тумас погиб на войне в Украине, сообщает 15min.lt.

Воспитанник львовского футзала погиб на войне против России

43-летний военнослужащий воевал в 92-й бригаде – в ряды ВСУ он вступил в ноябре 2023-го. Тадас был представителем фанатской группировки болельщиков Жальгириса "Pietų-IV".

По информации руководителя организации "Gyvačių salo" Сигитаса Маляускаса, Тумас погиб во время боевого задания на Бахмутском направлении – он вместе с украинским военнослужащим отвозил мины на передовую. В их машину попал российский беспилотник. Оба воина погибли.

У литовца на родине осталась жена и двое детей. По неофициальным данным, это первый литовский солдат, который погиб в ходе российско-украинской войны.

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