Наші захисники продовжують день і ніч боронити нашу землю від російських загарбників.

"Постійно був на своїй хвилі": Алієв пригадав екс-партнера по Динамо, який загинув на війні з росіянами

Ультрас Шахтаря з позивним "Крест" наразі потребує допомоги зі збором коштів на снайперську гвинтівку і додаткове до неї обладнання. "Наш захисник з пацанами завжди буває в самій п**дячці. А також він був поранений під час оборони Бучі коли "забаранив" безліч загарбників", – повідомив ультрас Шахтаря і військовий Віталій Овчаренко.

Потрібно зібрати 40 тисяч. Відправити кошти можна за посиланням.

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