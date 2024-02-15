Вихованець львівського футзалу загинув на війні проти Росії – герою було лише 18
14:02 - Читать на русском
18-річний Богдан Козак віддав своє життя, захищаючи Україну від окупантів.
Богдан Козак загинув на Авдіївському напрямку. Про смерть повідомила Асоціація футзалу України.
Ультрас Динамо героїчно загинув на війні з Росією, рятуючи побратима
Герою було 18 років, він мав футзальне минуле, був вихованцем КІВСу та ставав призером Кубка України та чемпіонату України.
Богдан у 2023 році добровільно пішов на війну, підписавши контракт із третьою окремою штурмовою бригадою Сухопутних військ ЗСУ.
Вічна пам'ять Герою...
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