"Частково відновилися після травм Бані, Вітінья та Маліновський. Щодо Мессіаса, то він не буде брати участь у матчах.

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Я кажу частково тому, що вони не тренувалися з командою протягом тривалого часу, я посаджу їх на лаву запасних, тому що це правильно, що вони будуть з командою. Подивимося, чи зможе один із трьох або двоє з трьох вийти проти Роми чи в останній грі сезону (проти Болоньї, – прим.).

Щодо Маліновського... Ми сподіваємося, що всі його проблеми будуть вирішені. Він добре тренувався останнім часом. Будемо сподіватися, що він зможе поїхати на чемпіонат Європи, зіграти добре і повернутися кращим, ніж будь-коли", – цитує Джилардіно Tuttomercatoweb.

Нагадаємо, востаннє Руслан востаннє виходив на поле 30 березня у матчі 30-го туру Серії А проти Фрозіноне (1:1). На початку другого тайму він, віддаючи пас, отримав пошкодження стегна і був замінений.

У поточному сезоні українець зіграв за Дженоа 28 матчів, забив 3 голи і віддав 2 асисти. Італійський клуб достроково викупив українця в Марселя, а хавбек підписав контракт до 30 червня 2027 року. Transfermarkt оцінює нашого земляка у 10 млн євро.

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