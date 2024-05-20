Французька преса наполягає: матч із Ліллем (2:2) став для головного тренера Ніцци Франческо Фаріолі останнім на чолі "орлят". Як інформує L'Equipe, французький клуб уже знайшов заміну італійському фахівцеві. Повідомляється, що керівництво Ніцци домовилося про співпрацю з Бруно Женезіо.

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57-річний тренер був звільнений у листопаді минулого року після 2,5 років роботи в Ренні, в якому він працював зі спортивним директором Флоріаном Морісом. Останній став директором Ніцци і "заманив" свого протеже в новий клуб. Минулого сезону Ренн під керівництвом Женезіо поступився Шахтарю в серії пенальті в плей-офф Ліги Європи.

До Ренна Женезіо працював із Ліоном. Нагадаємо, що в сезоні 1993/94 Бруно захищав кольори Ніцци як футболіст. Самого Фаріолі сватають в Аякс.

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