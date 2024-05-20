Італія піднялася на друге місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА, а тому мала автоматично отримати 7 путівок у єврокубки на сезон 2024/25. Перші чотири команди зазвичай потрапляють до ЛЧ, п'ята і шоста (або п'ята і переможець Кубка) – до Ліги Європи, а сьома – до Ліги конференцій. Але у зв'язку з розширенням ЛЧ з 32 до 36 команд, УЄФА вручив по одному додатковому квитку двом країнам з найбільшою кількістю очок за коефіцієнтами – Італії та Німеччині. Таким чином, у ЛЧ від Серії А опиниться 5 команд замість 4.

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Тим самим усі інші єврокубкові позиції змістилися на одну сходинку вгору. Так, восьма команда чемпіонату Італії отримає путівку в Лігу конференцій. Але може трапитися так, що і ця позиція буде зміщена на користь дев'ятого місця, адже наразі на восьмій сходинці перебуває Фіорентина. Команді Вінченцо Італьяно належить зіграти у фіналі Ліги конференцій з Олімпіакосом. У разі перемоги в цій зустрічі "фіалки" зароблять автоматичну путівку в Лігу Європи. Про це інформує Sky Sport.

Якщо Фіорентина виграє ЛК і фінішує восьмою в Серії А, на путівку в Лігу конференцій можуть розраховувати Торіно або Наполі. У цьому випадку в єврокубках наступного сезону буде задіяна майже половина Серії А.

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