Тоттенхем, Челсі, Ньюкасл та Манчестер Юнайтед розіграли путівки в Європу на наступний сезон в останньому турі АПЛ-2023/24.

Англія. АПЛ, 38 тур

Шеффілд – Тоттенхем – 0:3

Голи: Кулусевскі, 14, 65, Порро, 59

Челсі – Борнмут – 2:1

Голи: Стерлінг, 48, Кайседо, 17 – Бадіашіль, 49 (аг)

Бренфорд – Ньюкасл – 2:4

Голи: Янельт, 48, Вісса, 70 – Барнс, 21, Мьорфі, 36, Ісак, 38, Гімараєс, 77

Брайтон – Манчестер Юнайтед – 0:2

Голи: Далот, 74, Хьойлунд, 88

Тоттенхем програв боротьбу за Лігу чемпіонів, але забрав п'яте місце. В останньому турі "шпорам" потрібно було не програти на полі Шеффілда, який вже вилетів. Команда Ейнджа Постекоглу перемогла завдяки дублю Кулусевскі та гарматі Порро.

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Челсі навесні набрав форму та врятував сезон виходом в єврокубки. Михайло Мудрик не зіграв заключний матч через травму голови, тому Іллі Забарному (який зіграв 37-й повний матч в сезоні АПЛ) довелося стримувати його конкурентів. Кайседо відкрив рахунок ударом з центрального кола! Стерлінг подвоїв перевагу, а Борнмут лише скоротив відставання автоголом.

Stop that Caicedo. pic.twitter.com/94Z34mpZ98 — Stop That Football (@stopthatfooty) May 19, 2024

Остаточний розподіл єврокубкових путівок буде залежати від фіналу Кубка Англії. Якщо трофей візьме Манчестер Сіті – Челсі гратиме в Лізі Європи, а Ньюкасл – в Лізі конференцій. Якщо трофей візьме Манчестер Юнайтед – самі "дияволи" вийдуть в Лігу Європи, а Челсі в Лігу конференцій.

Ньюкасл зробив все від себе залежне та обійшов МЮ в турнірній таблиці. "Сороки" розібралися з Брентфордом: Барнс відкрив рахунок, а Ісак голом і асистом зробив його розгромним. Брентфорд спробував оформити камбек, однак Гімараєс четвертим голом поставив крапку. Єгор Ярмолюк вийшов на фінальні десять хвилин.

Манчестер Юнайтед зафіксував найгірший фініш в епоху АПЛ – 8 місце. Досі історичне дно було в сезоні-2013/14 (7 сходинка), відразу після Фергюсона. Ерік Тен Хаг "перевершив" ту невдачу. В останньому турі МЮ не вистачило перемоги над Брайтоном, щоб піднятися вище.

Роберто Де Дзербі міг краще попрощатися з Брайтоном, якби Жоау Педро реалізував свої моменти. А так все вирішив Хьойлунд наприкінці зустрічі: скидка на гол Далота та персональний прохід з точним ударом.