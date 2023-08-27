Аргентинець перебрався після закінчення контракту з французьким клубом в Інтер Маямі, а бразилець поїхав підкорювати Саудівську Аравію. Відносини у Мессі та Неймара з ультрас ПСЖ не склалися. Вболівальникам паризького клубу не подобалося те, що обидва гравці не поважають публіку і поводилися пихато.

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Під час матчу ПСЖ проти Ланса на трибунах Парк де Пренс з'явився банер з написом: "Неймар: нарешті позбулися грубіяна". Таке ж послання отримав і Ліонель Мессі. Для цього ультрас парижан відправилися в США. Банер повісили прямо біля стадіону Інтер Маямі.

Нагадаємо, що вболівальники ПСЖ вимагали, щоб бразилець покинув клуб, влаштувавши протест біля дому Неймара.

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