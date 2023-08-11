Ліонель Мессі покинув ПСЖ, Кіліан Мбаппе, можливо, вирушить в Реал, або його чекає невтішна роль спостерігача через всі конфлікти з катарським керівництвом. Утім, для любителів футболу у Франції знайдеться багато цікавого без ПСЖ та їхніх проблем з багатомільйонними зірками.

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?

У цій підбірці не буде парижан не через те, що до них є якийсь хейт, хоча вони по минулому сезону його заслужили. Просто за постаттю чемпіона Франції ледь помітні інші клуби, які точно заслуговують на нашу увагу. Тим паче, у багатьох відбулися кардинальні зміни, які вплинуть на турнірну таблицю.

Для тих, кому якісна гра важливіша за зірок

У нашому матеріалі Клермон – найбідніша команда. Клуб з Оверні не може дозволити собі витрачати мільйони на гравців, але його історія – казкова. В історичному, першому сезоні 2021/22 в Лізі 1 вони посіли 17 місце, а в минулому – восьме. І це не просто середняк, який дивним чином залетів у десятку найкращих.

"Посісти восьме місце – щастя, але такий клуб, як наш, повинен усвідомлювати, що головною метою має залишатися боротьба за виживання, та це не відсутність амбіцій. Ми все продемонстрували в минулому сезоні. Щойно ми отримали місце в Л1, поставили перед собою нову мету, топ-10. І у великих можуть бути маленькі цілі", – говорить Гастьєн.

Клермон насолоджується тим, що робить під керівництвом Паскаля Гастьєна. Це суто тренерська команда, яку навіть порівнювали з Барселоною, коли вони грали в Лізі 2. Для Ліги 1, звичайно, Гастьєн змінив тактику, але все одно його атакувальним стилем можна захоплюватися.

У команді головна зірка – Жоан Гастьєн, син головного тренера, і це не "кумівство". Півзахисник дійсно – центр Клермона, його розум і лідер. У нього чудовий пас, він класно просуває м’яч до штрафного майданчика суперника. Він не володіє якимись надзвичайними швидкостями чи вміннями дриблінгу. Ні, класична гра в пас від 35-річного футболіста, яка заворожує.

Паскаль Гастьєн не відступає від своїх принципів. Комбінаційний, сміливий футбол побудований на володінні. Звичайно, Клермон – не Манчестер Сіті, який зачавлює своїх суперників. Зовсім ні, але гра Клермона дає естетичну насолоду від комбінації ноунеймів, які навряд чи спалахнуть десь у топ-клубах.

Із зіркових футболістів можна виділити лише Максіма Гоналона, відомого своєю грою за Ліон на початку 2010-х. На цьому зірковість складу закінчена. Ідеї Гастьєна, його любов до Кройффа стали філософією Клермона. Одне з найважливіших досягнень клубу – молодіжна команда вийшла у фінал Кубка Гамбарделли. Для такого невеличкого міста це дійсно круто. Але це завдяки тому, що в Клермоні на всіх рівнях намагаються копіювати стиль першої команди.

Паскаль Гастьєн збирається піти на пенсію. Для нього кампанія 2023/24 буде останньою, тому є тільки один рік, щоб отримати насолоду від тренера, який дає непоганий результат, не маючи у своєму розпорядженні Холанда чи Мессі.

За ким стежити? Мухаммед Чам! 22-річний півзахисник. Він дебютував у минулому сезоні і одразу оформив 7 голів та 4 асисти. Аліду Сейду – універсальний захисник, який може зіграти на будь-якій позиції. У кампанії 2022/23 він був одним із лідерів за перехопленнями в Лізі 1.

Для тих, хто хоче сказати: "А от у Шахтарі Фонсека..."

Екс-тренер Шахтаря Паулу Фонсека готується провести другий сезон у Франції. Влітку кілька клубів активно стежили за португальцем і хотіли його заманити. Втім, керівництво Лілля змогло переконати тренера залишитися в Лізі 1.

Фонсека, тільки-но очоливши Лілль, пообіцяв сміливий, яскравий атакувальний футбол, щоб радувати вболівальників. Дійсно, "доги" в минулому сезоні були веселою командою, хоча і не вистачало збалансованості. Фонсека намагається прищепити Ліллю комбінаційний футбол, і в якихось моментах це вдалося.

Лілль хоч іменитий клуб, але фінансами не забезпечений. Португальцю доводиться працювати з тими гравцями, що в нього є, і треба зазначити: йому це не завадило здобути для "догів" путівку в Лігу конференцій. Фонсека ризикнув зробити основними футболістами Люку Шевальє та Лені Йоро. Обидва показали непогані результати і прогресували під керівництвом тренера. Нова роль знайшлась для ветерана Ліги 1 Ремі Кабелла. Він став справжнім лідером команди і оформив 7+10 за системою гол + пас. Плюс – є в атаці Джонатан Девід, який тягне Лілль за собою.

Влітку Фонсека не отримав зіркового підсилення. Прийшов Самуель Умтіті, Тьяго Сантос і молоде дарування Хакон Харальдссон. Останній вже встиг вразити публіку, забивши в товариських матчах 5 голів. Фонсека на радощах сказав, що ісландець чудово вписується в його систему.

За ким стежити? Ейнджел Гомес – центральний 22-річний півзахисник. Він класно прогресує в якості "вісімки", або в опорній зоні. У Гомеса класні закидання з глибини, добре грає під пресингом. Правий захисник Бафоде Діакіте, якого Фонсека зробив універсальним гравцем і при володінні він частенько стає третім центральним. Добре просуває м’яч, страхує партнерів, впевнений при тривалих розіграшах.

Для тих, хто мріє про французьку Рів’єру

Коли Ніццу викупив найбагатший бізнесмен Великобританії Джим Реткліфф, здавалось, що ось-ось "орлята" перетворяться на справжніх "орлів". Втім, цього поки так і не сталося.

У минулому сезоні Ніцца переживала непростий період зі змінами тренера і спробами знайти свій футбол. У керівництві відбулася реструктуризація і з‘явився молодий перспективний спортивний директор Флоран Гізольфі. Він – один із творців неперевершеного Ланса і вміє підшукувати не тільки тренерів, а й таланти. Саме Гільзофі обирав нового тренера і привіз до Франції італійця Франческо Фаріолі, якого сватали також у Шахтар.

Фаріолі не працював у топ-чемпіонатах. Його досвід обмежується турецькою Суперлігою. І чого чекати від італійця – зовсім незрозуміло, тому Ніцца і привертає до себе увагу. Або це буде чергове фіаско, або побачимо народження нового зіркового тренера, який сповідує релігію Де Дзербі і Гвардіоли.

Фаріолі любить сміливий футбол, іноді занадто. Наставник – прихильник домінувального стилю, який полягає у володінні і пресингу. Італієць вміє розвивати молодь і це для Ніцци дуже важливо. У складі "орлят" досить багато талантів, яким потрібен гарний ювелір.

"Хороша тактика – це та, яка дозволяє гравцям проявити себе якнайкраще. Навіть найкращу тактичну ідею потрібно ефективно донести й легко поділитися з гравцями. Гравці – це найбільше надбання команди, тому головне для тренера – створювати умови, щоб вони могли виступати та розкривати свій найвищий потенціал. Ставлення до гри, якість команди та стратегія важливі: у вас можуть бути найкращі ідеї, але якщо ви не залучите всю команду до свого проекту, він ризикує втратити сенс".

Особливо посилювати склад Ніцці не було необхідності. Влітку до команди приєднався досвідчений півзахисник Морган Сансон та нападник Жеремі Бога. Останній має сформувати тріо з Лаборде і Теремом Моффі. На папері така атака виглядає дуже грізною.

За ким стежити? Окрім старих знайомих Кефрена Тюрама, Моффі, Тодібо є ще вінгер Бадредін Буанані. 18-річний футболіст вже має гарне розуміння, коли варто віддати пас і не перетримати м’яч. Гарно навішує та прострілює з флангу. І наділений талантом дриблінгу. Мелвін Бар, лівий захисник, вже не перший рік виступає в основі Ніцци і від нього хочеться прогресу. В обороні він достатньо надійний, а ось гострих підключень в атаку не вистачає.

Для тих, кому важливо, чи здобував клуб перемогу в ЛЧ

Марсель готується провести свій 74-й сезон у Лізі 1. За цим показником є рекордсменом усього чемпіонату. У кампанії 2023/24 нас чекає зовсім новий клуб, як і в останні три роки.

Знову провансальці змінили тренера і команду майже на 50%. Марселіно, який ніколи не тренував за межами Іспанії, спробує свої сили в Лізі 1. Він одразу знайде підтримку від президента клубу Пабло Лонгорії, з яким працював ще у Валенсії.

Іспанець віддає перевагу компактним 4-4-2, його футбол – завжди активний пресинг, в якому беруть участь всі. Марселіно – це упорядкованість і системність. Марселю після Сампаолі та Тудора буде важко перебудуватися, адже стиль обох колишніх тренерів був схожим, а тут зовсім інша пісня. Для провансальців Марселіно придумав іншу схему 4-2-3-1, в якій, на жаль, не знайшлося місця Руслану Маліновському. Змінюватиметься Марсель поступово і за цим буде досить цікаво спостерігати.

"Усі системи гри взаємопов'язані, але при 4-4-2 гравці швидше адаптуються до дій, які необхідно виконувати на автоматі. Баланс – це основа всього футболу. Збалансована команда частіше виграє матчі", – говорив іспанець.

Марселіно вміє пристосовуватися до гравців і знаходити їм позиції, які підсвітять якості, втім не любить працювати з молоддю. У Марселі власних вихованців майже не буває, але кількох іспанець підключав до головної команди, зокрема вінгера Муге і півзахисника Согло. Новачків у Марселі досить багато. Прийшли П’єр-Емерік Обамеянг, Ренан Лоді, Жоффрей Кондогбія, Ісмаїла Сарр та Іліман Ндіає. Всі з досвідом, а дехто може похвалитися виграними титулами.

Завдання Марселя не змінилось – місце в трійці і гра в Лізі чемпіонів. Однак Лонгорія планує підвищити планку і націлюється на перемогу в Кубку Франції. Від Марселя завжди очікують більше, і, може, надії фанатів втілить в життя саме Марселіно.

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За ким стежити? Іліман Ндіає з дитинства мріяв грати на Велодромі і в цьому сезоні його мрія стане реальністю. Вітінья в минулому сезоні завоював титул провального новачка. За нього віддали 32 мільйони євро, а він так і не виправдав очікувань. Марселіно планує дати йому більше ігрового часу і, можливо, в новій системі португальцю буде комфортніше.

Для тих, хто цінує вишуканість

Якщо ви не бачили жодного матчу Ланса, то у вас ще є можливість. Хоча починати глорити за "червоно-золотих" вже пізно. Франк Ес створив унікальну команду у Франції, яка перевершує ПСЖ за якістю гри.

У складі Ланса немає зірок. Головний актив – чітка система, де у кожного є своя роль. Свого часу "червоно-золотих" називали "французькою Аталантою" за схожий стиль. Однак Франк Ес використовував не тільки персональний пресинг, а й вдало його поєднував із зональним. Схема 3-4-3 видозмінювалася залежно від суперника. Іноді Ес використовував і 4-4-2.

Надійна оборона – ключ успіху Ланса. З приходом Бріса Самба та прогресом трійки Медіна – Дансо – Граді у "червоно-золотих" захист став одним із найкращих у Лізі 1. Атакувальні гравці завжди допомагають обороні, спускаються нижче, щоб розвивати атаки. Абсолютно вся команда діє як один суцільний механізм. Сотока, один із форвардів, нерідко відходить на фланг, забираючи з собою захисників. Фланги завжди активні і підключення Франковскі та Мочадо в атаку несуть з собою загрозу.

Ланс – сімейна команда і це теж заслуга Еса. Атмосфера на трибунах і в роздягальні – взірцева. Гравці підтримують один одного, збираються разом, що допомагає на полі знайти більше порозуміння. А Болар-Делеліс – запальна домівка, яка шумом поступається лише Велодрому. Вдома Ланс набрав 49 очок із 54 можливих. Такий результат показав тільки Манчестер Сіті.

У сезоні 2023/24 Есу буде складніше – додається ще один турнір, а два основних гравці покинули команду. Секо Фофана був для Ланса лідером на полі. Через нього будувалися всі атаки і його внесок у те, що "червоно-золоті" потрапили в Лігу чемпіонів, важко переоцінити. Пішов і найкращий бомбардир Лоїс Опенда. Втім, тут не варто ставити хрест на команді. Ес підлаштує тих футболістів, що в нього є, і в якості Ланс не втратить.

Щоб компенсувати відхід Опенда, підписали Моргана Гілавогі із Парі. У Лізі 2 він забив 15 голів у 32 матчах. З Тулузи перейшов опорний півзахисник Стейн Спірінгс. Його головна чеснота – якісні діагоналі і закидання. Він класно працює з м’ячем і без нього. Анді Діуф – ще один півзахисник, який прийшов з Базеля. А в захист взяли молодого узбека Абдукодіра Хусанова. І не варто забувати, що взимку в команду прийшли два креативних гравці атаки – Андрієн Томассон та Анжело Фульжені. Обидва вже адаптувались до системи Еса і мають підняти свій рівень в майбутньому сезоні.

Навіть з труднощами Франк Ес ніколи не відходив від своєї системи. Сумлінна праця завжди давала йому результат. Якщо з Лігою чемпіонів Ланс трішки втратить ритм – це не страшно, вони завжди намагатимуться повернутися свій рівень і продовжити прогресувати. З відходом ключових гравців буде ще цікавіше стежити за розвитком команди і радіти за їхні успіхи.

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