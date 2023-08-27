Ультрас ПСЖ дерзко попрощались с Месси и Неймаром – послание Лео фанаты оставили в США
Болельщики ПСЖ довольны тем, что их клуб покинули Лео Месси и Неймар.
Аргентинец перебрался после окончания контракта с французским клубом в Интер Майами, а бразилец уехал покорять Саудовскую Аравию. Отношения у Месси и Неймара с ультрас ПСЖ не сложились. Болельщикам парижского клуба не нравилось то, что оба игрока не уважают публику и вели себя напыщенно.
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Во время матча ПСЖ против Ланса на трибунах Парк де Пренс появился баннер с надписью: "Неймар: наконец-то избавились от грубияна". Такое же послание получил и Лионель Месси. Для этого ультрас парижан отправились в США. Баннер повесили прямо возле стадиона Интер Майами.
Напомним, что болельщики ПСЖ требовали, чтобы бразилец покинул клуб, устроив протест возле дома Неймара.
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