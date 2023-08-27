Чемпіонат Франції, 3-й тур

Марсель – Брест – 2:0

Голи: Мбемба, 4, Сарр, 65

ПСЖ – Ланс – 3:1

Голи: Асенсіо, 45, Мбаппе, 52, 90+1 – Гілавогі, 90+6

Марсель після важкого матчу проти Метца (2:2) в минулому турі приймав Брест. Шансель Мбемба після шикарної подачі Джордана Верету відкрив рахунок. Бретонці зробили все щоб відігратися, однак нападникам не вистачило ефективності перед воротами Пау Лопеса. Підопічні Марселіно по перерві забили вдруге. Сарр оформив другу результативну дію за нову команду. У підсумку – "суха" перемога Марселя.

Марсель оголосив про підписання фіналіста Ліги чемпіонів

На Парк де Пренс ПСЖ приймав одного з найскладніших суперників – Ланс. Традиційно при Луїсі Енріке парижани мали перевагу у володінні. Втім, господарі моментів створили небагато, але змусили Бріса Самба продемонструвати свої вміння гри на виході. Забити ПСЖ вдалося вже в кінці першого тайму. Асенсіо оформив свій дебютний гол. По перерві Мбаппе подвоїв перевагу своєї команди, забивши ефектним ударом з лінії штрафного майданчика в дотик, а асистував йому Ернандес. Вже в компенсований час Кіліан оформив дубль. Тотальне невезіння Ланса зіграло за ПСЖ. М'яч рикошетом потрапив в руку Дансо і вже від неї залетів у ворота. Самба нічого подіяти не міг. Гол престижу підопічні Еса забили вже перед фінальним свистком.

В турнірній таблиці ПСЖ посідає четверту сходинку з п'ятьма балами. Ланс перебуває на 14 місці, маючи в своєму активі лише одне очко. Марсель – другий, набравши сім пунктів.

Сенсаційно без ПСЖ – топ-5 команд, за якими варто стежити у Франції