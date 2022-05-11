Чергова непоправна втрата спіткала фанатське середовище і всю Україну.

У бою за Маріуполь загинув один з лідерів ультрас Карпат Богдан Кріль, повідомляє прес-служба "зелено-білих".

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В середовищі фанатського руху Богдан був більш відомий як "Бодя Пірат" і був представником колективу "Pride".

"Вічна слава Герою України! Не забудемо, не пробачимо!" – йдеться у повідомленні на офіційний сторінці Карпат у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, Маріуполь оточений російськими військами з перших днів повномасштабного вторгнення. Українські захисники, які залишились у вщент зруйнованому місті, героїчно чинять опір, але ситуація критична. В Маріуполі досі залишається близько 100 тисяч цивільних.

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