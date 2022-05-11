Очередная невосполнимая потеря постигла фанатскую среду и всю Украину.

В бою за Мариуполь погиб один из лидеров ультрас Карпат Богдан Криль, сообщает пресс-служба "зелено-белых".

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В среде фанатского движения Богдан был более известен как "Бодя Пират" и был представителем коллектива "Pride".

"Вечная слава Герою Украины! Не забудем, не простим!" – говорится в сообщении на официальной странице Карпат в социальной сети Facebook.

Напомним, Мариуполь оцеплен российскими войсками с первых дней полномасштабного вторжения. Украинские защитники, оставшиеся в разрушенном городе, героически сопротивляются, но ситуация критическая. В Мариуполе до сих пор остаются около 100 тысяч гражданских.

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