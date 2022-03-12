Футбольні фанати, як завжди, є невід'ємною частиною важливих подій в історії України. Зараз дехто з них відстоює нашу столицю.

Бої під Києвом між українськими героями-захисниками та російськими варварами тривають з першого дня нападу.

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До лав Збройних сил України та територіальної оборони долучились і ультрас Карпат та Динамо, які вже давно є друзями у фанатських колах. Зараз вони зі зброєю в руках захищають Київ.

Karpaty & Dynamo Ultras in Kyiv defending the capital together pic.twitter.com/dWj4bNoNx0 — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) March 12, 2022

Нагадаємо, орки на чолі з Путіним сподівалися завоювати нас за кілька днів, але українці успішно руйнують кровожерливі плани окупанта. Водночас цивілізований світ тисне на агресора санкціями.

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