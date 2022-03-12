Футбольные фанаты, как обычно, являются неотъемлемой частью важных событий в истории Украины. Сейчас некоторые из них отстаивают нашу столицу.

Бои под Киевом между украинскими героями-защитниками и российскими варварами идут с первого дня нападения.

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К рядам Вооруженных сил Украины и территориальной обороны присоединились и ультрас Карпат с Динамо, уже давно являющиеся друзьями в фанатских кругах. Сейчас они с оружием в руках защищают Киев.

Ультрас «Карпаты» и «Динамо» в Киеве вместе защищают столицу pic.twitter.com/dWj4bNoNx0 — Зоря Лондонск (@ZoryaLondonsk) 12 марта 2022 г.

Напомним, орки во главе с Путиным надеялись завоевать нас за несколько дней, но украинцы успешно разрушают кровожадные планы оккупанта. В то же время, цивилизованный мир давит на агрессора санкциями.