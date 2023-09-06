"Сергій Сидорчук покидає Динамо. Сергій дебютував за нашу команду в 2013 році і протягом десятиліття проявляв себе як гідний гравець нашого клубу. В 2017 році він заслужено отримав капітанську пов'язку і став лідером своїх одноклубників на футбольному полі.

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Для фанатів Сергій є по-справжньому близькою людиною, яка завжди готова йти на діалог і допомагати в скрутні часи. У найскладніший час для нашої країни Сергій всебічно допомагає представникам біло-синього руху на фронті і всьому українському війську.

Щиро дякуємо за все, капітане! Бажаємо подальших успіхів в кар’єрі і завжди будемо раді бачити в Києві. До зустрічі!" – йдеться у заяві WBC Kyiv у Instagram.

Нагадаємо, Сидорчук – вихованець запорізького Металурга. До Динамо приєднався у січні 2013 року. Відтоді награв за "біло-синіх" 327 матчів, відзначився 21 голом та 21 асистом. 32-річний хавбек може похизуватися 12 титулами з Динамо – 3 чемпіонства України, 4 Кубки та 5 Суперкубків. У національній збірній наразі провів 56 матчів.

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