Головний клубний турнір Європи у сезоні 2023/24 не дорахується когорти учасників, які звикли там бути. Київське Динамо опинилося у дуже солідній компанії.

Відразу після перерви на матчі збірних клубний футбол повернеться по-справжньому. Розпочнеться турнір, за яким стежать абсолютно усі вболівальники. Авжеж, ми про Лігу чемпіонів. Ось тільки цього року культовий гімн не звучатиме на стадіонах багатьох сильних клубів. Футбол 24 разом з партнером HLIBNY DAR розповідає про команди, які розплачуються за провал минулого сезону.

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Вільяреал почали вважати грізною силою у 2021 році, коли "Жовта субмарина" виграла Лігу Європи. На шляху до трофея іспанці пройшли київське Динамо і грандів АПЛ – Арсенал та Манчестер Юнайтед. Через рік підопічні Унаї Емері вже були в півфіналі ЛЧ. Вочевидь, цих успіхів Вільяреал досяг, жертвуючи чемпіонатом Іспанії. Розплата наздогнала минулого сезону. Підсумкове п'яте місце в Ла Лізі не дозволяє знову змагатися проти найкращих на континенті.

Брюгге вісім років поспіль пробивався бодай у кваліфікацію Ліги чемпіонів. Три попередні сезони вигравав національний чемпіонат. У минулому розіграші вийшов у плей-офф ЛЧ, залишивши позаду Байєр та Атлетіко. Однак на внутрішній арені "чорно-сині" несподівано провалилися. Низка тренерських відставок, марна ставка на Романа Яремчука, заради якого клуб побив свій трансферний рекорд. Не дивно, що Брюгге не пробився навіть Лігу Європи, а буде грати лише в третьому за рангом єврокубку.

Марсель поплатився за відсутність стратегічного планування. Ігор Тудор, який кликав у Прованс Руслана Маліновського, вивів команду в кваліфікацію Ліги чемпіонів і несподівано пішов. Марселіно почав з радикальних реформ, результатом яких стало глобальне оновлення складу. Мало хто з колишніх лідерів залишився. У підсумку Марсель не пробився в групу ЛЧ, вилетівши від Панатінаїкоса.

Байєр переродився з приходом Хабі Алонсо. Херардо Сеоане не звільняли лише тому, що саме він повернув "фармацевтів" у Лігу чемпіонів. Однак з грою на кілька фронтів виникли проблеми. Леверкузенці не вийшли з легкої групи і на кінець жовтня були близькі до катастрофи в Бундеслізі. Цікаво, що Байєр навіть мав шанс врятувати сезон, але в травні знову забуксував.

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Аякс не впорався з втратою Еріка Тен Хага. Минулого сезону амстердамці не були навіть реальними претендентами на перемогу в Ередивізі. Та й другу путівку в Лігу чемпіонів ПСВ забрав без особливих зусиль. Аякс фінішував за межами топ-2 вперше за понад 10 років. Та й старт нинішньої кампанії натякає, що конвеєр з випуску нових зірок дав збій.

Рома була надто залежною від Пауло Дибали. Аргентинець несподівано опинився в Римі, й тіфозі відразу почали мріяти про Скудетто. Старт сезону був хорошим, але травми Дибали все зіпсували. Коли Пауло не було, в Роми починалися великі проблеми. У підсумку "вовки"постійно балансували поруч з топ-4, куди так і не забралися. Додатковий шанс на ЛЧ також не використали, програвши фінал Ліги Європи Севільї.

Тоттенхем не виправдав надій навіть свого тренера. У перший сезон Антоніо Конте повернув "шпор" в ЛЧ, де вони не були з часів свого програного фіналу. Зазвичай команди італійця на другий рік роблять великий крок вперед. Однак з лондонцями цього не сталося. Конте розчарувався і пішов, залишивши команду поруч із топ-4. Подальші події підтвердили слушність дій аленатторе – без нього Тоттенхем скотився аж на восьме місце.

Ювентус пережив найгірший сезон за десятиліття. Щоправда, спортивні результати не були аж такими провальними. За реально набраними очками туринці мали фінішувати в зоні Ліги чемпіонів. Однак "Стару синьйору" нарешті наздогнали покарання за фінансові махінації. Завершилося все тим, що Ювентус прийняв добровільну дискваліфікацію з єврокубків, щоб більше не мати проблем у майбутньому.

Ліверпуль проспав мить, коли потрібно було перебудувати атаку. Садьйо Мане пішов, а Дарвін Нуньєс в першому сезоні більше був об'єктом для насмішок, ніж форвардом за 100 мільйонів. Втім, під кінець кампанії Юрген Клопп таки знайшов необхідні налаштування. Зовсім трішки не вистачило, аби фінішувати в четвірці найкращих. Занадто багато очок мерсисайдці розгубили на дистанції.

Челсі – це найбільший провал, який лишень можна уявити. Тодд Бьолі пустив на вітер сотні мільйонів фунтів. Звільняв, призначав і знову звільняв тренерів. Це було більше схоже на шапіто, а не на менеджмент топ-клубу. Усе це безглуздя позначилося й на результатах. Команда, яка за два роки до того виграла Лігу чемпіонів, залишилася без єврокубків взагалі, посівши ганебне 12-те місце в АПЛ.

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