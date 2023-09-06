"Сергей Сидорчук покидает Динамо. Сергей дебютировал за нашу команду в 2013 году и на протяжении десятилетия проявлял себя как достойный игрок нашего клуба. В 2017 году он заслуженно получил капитанскую повязку и стал лидером своих одноклубников на футбольном поле.

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Для фанатов Сергей является по-настоящему близким человеком, который всегда готов идти на диалог и помогать в трудные времена. В самое сложное время для нашей страны Сергей всесторонне помогает представителям бело-синего движения на фронте и всему украинскому войску.

Искренне благодарим за все, капитан! Желаем дальнейших успехов в карьере и всегда будем рады видеть в Киеве. До встречи!" – говорится в заявлении WBC Kyiv в Instagram.

Напомним, Сидорчук – воспитанник запорожского Металлурга. К Динамо присоединился в январе 2013 года. С тех пор наиграл за "бело-синих" 327 матчей, отметился 21 голом и 21 ассистом. 32-летний хавбек может похвастаться 12 титулами с Динамо – 3 чемпионства Украины, 4 Кубка и 5 Суперкубков. В национальной сборной пока провел 56 матчей.

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