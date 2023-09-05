Вестерло офіційно оголосив про трансфер капітана київського клубу. Контракт розрахований на 3 роки.

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Сидорчук – вихованець запорізького Металурга. До Динамо приєднався у січні 2013 року. Відтоді награв за "біло-синіх" 327 матчів, відзначився 21 голом та 21 асистом. 32-річний хавбек може похизуватися 12 титулами з Динамо – 3 чемпіонства України, 4 Кубки та 5 Суперкубків. У національній збірній наразі провів 56 матчів.

Додамо, що Вестерло жахливо розпочав новий чемпіонат Бельгії – всього одне очко у 6 турах і передостання сходинка. У новому клубі Сидорчуку доведеться перетнутись з росіянином Романом Нойштедтером.

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