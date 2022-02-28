Динамівські ультрас взяли у руки зброю та долучились до різноманітних підрозділів захисників України. Інша частина WBC займається забезпеченням своїх побратимів усім необхідним.

Мораєс не залишився у Києві – форвард збірної України виїхав до Румунії, попри заборону

Також "біло-сині" закликали своїх друзів з фанатських угрупувань інших клубів світу активно долучатись до лав Інтернаціонального легіону, про який нещодавно оголосив президент нашої країни. Також у заяві WBC повідомляються і інші шляхи допомоги Україні у боротьбі з Росією.

Росія напала на Україну: Англія, Норвегія та інші відмовляються грати проти збірних Путіна, ізоляція окупанта (LIVE)