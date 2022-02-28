Мораєс не залишився у Києві – форвард збірної України виїхав до Румунії, попри заборону
Румунська федерація футболу прийняла на своїй території групу з 42 осіб, яка складалась з легіонерів Динамо та Шахтаря, а також їхніх родин.
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Серед біженців також і опинився і форвард Шахтаря та збірної України Жуніор Мораєс. Варто відзначити, що з 2019-го Жуніор є громадянином України, а за законом нинішнього воєнного часу, чоловікам у віці 18-60 років заборонено покидати країну. Схоже, Мораєс залишив собі про всяк випадок свій бразильський паспорт.
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