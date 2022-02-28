Динамовские ультрас взяли в руки оружие и присоединились к различным подразделениям защитников Украины. Другая часть WBC занимается обеспечением своих собратьев всем необходимым.

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Также "бело-синие" призвали своих друзей из фанатских группировок других клубов мира активно приобщаться к рядам Интернационального легиона, о котором недавно объявил президент нашей страны. Также в заявлении WBC сообщаются и другие пути помощи Украине в борьбе с Россией.

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